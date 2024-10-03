Дроны СБУ поразили склад с КАБами и стоянки Су-34 под Воронежем: детали от инсайдеров (видео)

Информаторы отметили, что россияне атакуют мирные города Украины в том числе благодаря возможностям этого военного объекта, поэтому и была проведена операции. Враг больше не чувствует себя в безопасности даже на своей территории.

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Дроны Службы безопасности Украины отработали по военному аэродрому россиян "Борисоглебск" в Воронежской области. В результате удалось поразить склады, где хранились управляемые авиабомбы противника. Об этом Фокусу сообщили источники в спецслужбах.

В эффективной операции принимали участие беспилотники СБУ, Сил специальных операций, а также других Сил обороны. Собеседники журналистов подтвердили, что удары удалось нанести по складам с КАБами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также по местам хранения авиационного топлива россиян в Воронежской области. Именно оттуда ВС РФ запускают авиабомбы по украинской территории.

После массированной атаки БПЛА россияне начали писать в социальных сетях о работе противовоздушной обороны, мощных взрывах, а также пожаре в районе местного аэродрома. Спутниковый мониторинг зафиксировал четыре очага пожаров на территории военного аэродрома "Борисоглебск".

"СБУ продолжает проводить активные мероприятия, чтобы уменьшить способность врага терроризировать мирные украинские города истребителями с КАБами. Демилитаризация российских военных аэродромов будет продолжаться, потому что враг не должен чувствовать себя спокойно даже на своей территории", — сообщил Фокусу информированный источник в СБУ.

Напомним, 2 октября сообщалось, что Украина и РФ обменялись ударами рекордного числа БПЛА в сентябре, написали в российском медиа "Агентство". Взаимные атаки по тыловым регионам не прекращались ни на один день. Только Россия выпустила по Украине 1331 ударный беспилотник.

29 сентября сообщалось, что БПЛА уничтожили 60 "Кинжалов" в Ейске. Возле военного городка прогремели взрывы. В частности, под ударом оказался аэродром ВМФ РФ, где базируется 859-й Центр боевого применения и переучивания летного состава морской авиации и 190-й учебный смешанный авиационный полк.