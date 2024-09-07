Использовался для переброски техники в Украину: дроны СБУ атаковали склад боеприпасов

В настоящее время никто с украинской стороны не комментировал пожар на складах в Воронежской области. Там до сих пор продолжается пожар и детонация.

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Склад боеприпасов в населенном пункте Солдатское Воронежской области, в результате чего 7 сентября произошел пожар, поразили дроны СБУ. Об этом Фокусу сообщили собственные источники.

Он был "демилитаризован" дронами СБУ из-за того, что враг использовал этот склад для переброски техники в Украину. Сейчас на объекте зафиксировано четыре очага мощного пожара и непрерывную детонацию боеприпасов, которая продолжается до сих пор. По состоянию на сейчас местными властями проводится срочная эвакуация жителей близлежащих населенных пунктов.

В СБУ также отметили, что все военные аэродромы, объекты инфраструктуры и склады с боеприпасами являются законными целями для впечатления.

"СБУ продолжает системную работу по созданию демилитаризованной зоны в прилегающих к Украине областях РФ. Военные аэродромы, склады с боеприпасами и объекты инфраструктуры, которые работают на войну в Украине, — являются законными целями", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, Воронежская область была атакована дронами в ночь с 6 на 7 сентября. По информации губернатора региона Александра Гусева, в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. В результате атаки возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация.

Из-за пожара на складе боеприпасов и детонации в Острогожском районе (части Воронежской области) объявили режим чрезвычайной ситуации. Сейчас проводится эвакуация жителей одного из населенных пунктов. Людей отправляют в пункты временного размещения. Никто с украинской стороны пока официально не комментировал пожар на складе в Воронежской области.