Из-за пожара на складе боеприпасов под Воронежем объявили режим чрезвычайной ситуации

По словам губернатора Воронежской области, сейчас эвакуируют людей одного населенного пункта. В настоящее время пострадавших в результате пожара нет.

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Из-за пожара на складе боеприпасов в Острогожском районе в части Воронежской области объявили режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в Telegram.

"На территории Острогожского района, где ночью возник пожар рядом с взрывоопасными объектами и началась детонация, объявлен режим ЧС", — отметил Александр Гусев.

Сейчас проводится эвакуация жителей одного населенного пункта. Для них развернуты пункты временного размещения, в которых находятся несколько десятков человек. Большинство эвакуированных находятся у знакомых и родственников.

По предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Губернатор отметил, что оценка возможных повреждений будет проводиться только после полной ликвидации последствий детонации.

Напомним, в ночь с 6 на 7 сентября дроны атаковали Воронежскую область России. В результате атаки в Острогожском районе возник пожар и началась детонация. В настоящее время украинская сторона не комментировала атаку.

Отметим, что это не первая атака на российские города. В частности, в ночь с 4 на 5 сентября российский город Новороссийск атаковали беспилотные катера-камикадзе. Тогда мэр города запретил жителям первой береговой линии города выходить на улицу.