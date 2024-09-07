Через пожежу на складі боєприпасів під Воронежом оголосили режим надзвичайної ситуації
За словами губернатора Воронезької області, зараз евакуюють людей одного населеного пункту. На даний час постраждалих внаслідок пожежі немає.
Через пожежу на складі боєприпасів у Острогозькому районі у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.
"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС", — зазначив Олександр Гусєв.
Наразі проводиться евакуація мешканців одного населеного пункту. Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення, в яких перебувають кілька десятків людей. Більшість евакуйованих знаходяться у знайомих та родичів.
За попередньою інформацією, ніхто із цивільних осіб не постраждав. Губернатор зазначив, що оцінка можливих пошкоджень буде проводитись лише після повної ліквідації наслідків детонації.
Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня дрони атакували Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки в Острогозькому районі виникла пожежа та почалася детонація. На даний час українська сторона не коментувала атаку.
Зазначимо, що це не перша атака на російські міста. Зокрема, у ніч з 4 на 5 вересня російське місто Новоросійськ атакували безпілотні катери-камікадзе. Тоді мер міста заборонив мешканцям першої берегової лінії міста виходити на вулицю.