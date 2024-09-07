Через пожежу на складі боєприпасів під Воронежом оголосили режим надзвичайної ситуації

За словами губернатора Воронезької області, зараз евакуюють людей одного населеного пункту. На даний час постраждалих внаслідок пожежі немає.

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Через пожежу на складі боєприпасів у Острогозькому районі у частині Воронезької області оголосили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляє губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у Telegram.

"На території Острогозького району, де вночі виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалася детонація, оголошено режим НС", — зазначив Олександр Гусєв.

Наразі проводиться евакуація мешканців одного населеного пункту. Для них розгорнуто пункти тимчасового розміщення, в яких перебувають кілька десятків людей. Більшість евакуйованих знаходяться у знайомих та родичів.

За попередньою інформацією, ніхто із цивільних осіб не постраждав. Губернатор зазначив, що оцінка можливих пошкоджень буде проводитись лише після повної ліквідації наслідків детонації.

Нагадаємо, у ніч з 6 на 7 вересня дрони атакували Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки в Острогозькому районі виникла пожежа та почалася детонація. На даний час українська сторона не коментувала атаку.

Зазначимо, що це не перша атака на російські міста. Зокрема, у ніч з 4 на 5 вересня російське місто Новоросійськ атакували безпілотні катери-камікадзе. Тоді мер міста заборонив мешканцям першої берегової лінії міста виходити на вулицю.