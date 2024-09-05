"З цікавістю спостерігають": Новоросійськ атакували морські дрони

Мер Новоросійська Андрій Кравченко заборонив мешканцям першої берегової лінії міста виходити на вулицю.

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У ніч з 4 на 5 вересня російське місто Новоросійськ, у якому розташований морський порт, атакували безпілотні катери-камікадзе. Про це повідомив міський голова Новоросійська Андрій Кравченко.

"Триває відбиття атаки безекіпажних катерів. Особлива увага жителям першої берегової лінії — не виходити на вулицю! Перебувати в приміщенні без скла!", — написав Кравченко.

Російське видання Astra повідомило, що у Новоросійську чути вибухи та стрільбу.

У місцевому пабліку "Супер новости Новороссийска" повідомили, щоб місцеві мешканці, які прийшли на набережну та "з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається", пішли звідти.

"Величезне прохання піти з набережної, щоб уникнути якихось наслідків!", — йдеться у дописі.

Зазначимо, що більша частина Чорноморського флоту РФ була виведена з бази в Криму та передислокована саме до порту у Новоросійську.

Нагадаємо, вночі 5 вересня над білоруським містом Гомель збивали російські "шахеди".

У ніч з 2 на 3 вересня дрони атакували військовий аеродром у російській Твері.