"З цікавістю спостерігають": Новоросійськ атакували морські дрони
Мер Новоросійська Андрій Кравченко заборонив мешканцям першої берегової лінії міста виходити на вулицю.
У ніч з 4 на 5 вересня російське місто Новоросійськ, у якому розташований морський порт, атакували безпілотні катери-камікадзе. Про це повідомив міський голова Новоросійська Андрій Кравченко.
"Триває відбиття атаки безекіпажних катерів. Особлива увага жителям першої берегової лінії — не виходити на вулицю! Перебувати в приміщенні без скла!", — написав Кравченко.
Російське видання Astra повідомило, що у Новоросійську чути вибухи та стрільбу.
У місцевому пабліку "Супер новости Новороссийска" повідомили, щоб місцеві мешканці, які прийшли на набережну та "з цікавістю спостерігають за тим, що відбувається", пішли звідти.
"Величезне прохання піти з набережної, щоб уникнути якихось наслідків!", — йдеться у дописі.
Зазначимо, що більша частина Чорноморського флоту РФ була виведена з бази в Криму та передислокована саме до порту у Новоросійську.
Нагадаємо, вночі 5 вересня над білоруським містом Гомель збивали російські "шахеди".
У ніч з 2 на 3 вересня дрони атакували військовий аеродром у російській Твері.