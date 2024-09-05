"С интересом наблюдают": Новороссийск атаковали морские дроны

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко запретил жителям первой береговой линии города выходить на улицу.

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В ночь с 4 на 5 сентября российский город Новороссийск, в котором расположен морской порт, атаковали беспилотные катера-камикадзе. Об этом сообщил городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.

"Продолжается отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!", — написал Кравченко.

Российское издание Astra сообщило, что в Новороссийске слышны взрывы и стрельба.

В местном паблике "Супер новости Новороссийска" сообщили, чтобы местные жители, которые пришли на набережную и "с интересом наблюдают за происходящим", ушли оттуда.

"Огромная просьба уйти с набережной, чтобы избежать каких-то последствий!", — говорится в сообщении.

Отметим, что большая часть Черноморского флота РФ была выведена с базы в Крыму и передислоцирована именно в порт в Новороссийске.

Напомним, ночью 5 сентября над белорусским городом Гомель сбивали российские "шахеды".

В ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери.