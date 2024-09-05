"С интересом наблюдают": Новороссийск атаковали морские дроны
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко запретил жителям первой береговой линии города выходить на улицу.
В ночь с 4 на 5 сентября российский город Новороссийск, в котором расположен морской порт, атаковали беспилотные катера-камикадзе. Об этом сообщил городской голова Новороссийска Андрей Кравченко.
"Продолжается отражение атаки безэкипажных катеров. Особое внимание жителям первой береговой линии — не выходить на улицу! Находиться в помещении без стекол!", — написал Кравченко.
Российское издание Astra сообщило, что в Новороссийске слышны взрывы и стрельба.
В местном паблике "Супер новости Новороссийска" сообщили, чтобы местные жители, которые пришли на набережную и "с интересом наблюдают за происходящим", ушли оттуда.
"Огромная просьба уйти с набережной, чтобы избежать каких-то последствий!", — говорится в сообщении.
Отметим, что большая часть Черноморского флота РФ была выведена с базы в Крыму и передислоцирована именно в порт в Новороссийске.
Напомним, ночью 5 сентября над белорусским городом Гомель сбивали российские "шахеды".
В ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери.