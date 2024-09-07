"Почалася детонація": дрони атакували Воронезьку область РФ (відео)

Губернатор регіону Олександр Гусєв повідомив, що мешканців одного з сіл, яке розташоване поблизу місця вибуху, евакуюють в сусідній населений пункт.

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У ніч з 6 на 7 вересня дрони атакували Воронезьку область Росії, внаслідок чого в Острогозькому районі виникла пожежа та почалася детонація. Про це повідомив губернатор регіону Олександр Гусєв.

"Черговими силами ППО і засобами РЕБ в Острогозькому районі було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. За попередніми даними, постраждалих немає. Однак унаслідок падіння БПЛА виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація", — написав Гусєв.

Острогозький район на мапі Фото: Скриншот

Він також повідомив, що мешканців одного села тимчасово евакуюють в сусідній населений пункт. Яке це саме село Гусєв не уточнив.

"Евакуація проводитиметься в кілька населених пунктів. Про її початок і порядок проведення жителям найближчого до пожежі села повідомлять співробітники оперативних служб", — пояснив губернатор.

Водночас у телеграм-каналах шириться відео, на якому, ймовірно, видно пожежу, яка здійнялась внаслідок атаки дронів на Воронезьку область, а також чути характерні для детонації боєприпасів звуки.

Українська сторона наразі не коментувала інформації щодо цієї атаки.

Нагадаємо, у ніч з 4 на 5 вересня російське місто Новоросійськ, у якому розташований морський порт, атакували безпілотні катери-камікадзе.

У ніч з 2 на 3 вересня дрони атакували військовий аеродром у російській Твері.