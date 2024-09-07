"Началась детонация": дроны атаковали Воронежскую область РФ (видео)

Губернатор региона Александр Гусев сообщил, что жителей одного из сел, которое расположено вблизи места взрыва, эвакуируют в соседний населенный пункт.

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В ночь с 6 на 7 сентября дроны атаковали Воронежскую область России, в результате чего в Острогожском районе возник пожар и началась детонация. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, пострадавших нет. Однако в результате падения БПЛА возник пожар, который перешел на взрывоопасные предметы. Началась детонация", — написал Гусев.

Острогожский район на карте Фото: Скриншот

Он также сообщил, что жителей одного села временно эвакуируют в соседний населенный пункт. Какое это именно село Гусев не уточнил.

"Эвакуация будет проводиться в несколько населенных пунктов. О ее начале и порядке проведения жителям ближайшего к пожару села сообщат сотрудники оперативных служб", — пояснил губернатор.

В то же время в телеграмм-каналах распространяется видео, на котором, вероятно, видно пожар, который поднялся в результате атаки дронов на Воронежскую область, а также слышны характерные для детонации боеприпасов звуки.

Украинская сторона пока не комментировала информацию об этой атаке.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября российский город Новороссийск, в котором расположен морской порт, атаковали беспилотные катера-камикадзе.

В ночь со 2 на 3 сентября дроны атаковали военный аэродром в российской Твери.