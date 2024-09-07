Використовувався для перекидання техніки в Україну: дрони СБУ атакували склад боєприпасів

На даний час ніхто з української сторони не коментував пожежу на складах у Воронезькій області. Там досі триває пожежа та детонація.

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Склад боєприпасів у населеному пункті Солдатское Воронезькій області, внаслідок чого 7 вересня сталась пожежа, вразили дрони СБУ. Про це Фокусу повідомили власні джерела.

Він був "демілітаризований" дронами СБУ через те, що ворог використовував цей склад для перекидання техніки в Україну. Наразі на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває і досі. Станом на зараз місцевою владою проводиться термінова евакуація мешканців прилеглих населених пунктів.

В СБУ також зазначили, що всі військові аеродроми, об'єкти інфраструктури та склади з боєприпасами є законними цілями для враження.

"СБУ продовжує системну роботу по створенню демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями", — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, Воронезька область була атакована дронами у ніч з 6 на 7 вересня. За інформацією губернатора регіону Олександра Гусєва, в Острогозькому районі було виявлено і подавлено безпілотний літальний апарат. В результаті атаки виникла пожежа поряд із вибухонебезпечними об'єктами та почалась детонація.

Через пожежу на складі боєприпасів та детонацію в Острогозькому районі (частині Воронезької області) оголосили режим надзвичайної ситуації. Наразі проводиться евакуація мешканців одного з населених пунктів. Людей відправляють в пункти тимчасового розміщення. Ніхто з української сторони поки що офіційно не коментував пожежу на складі у Воронезькій області.