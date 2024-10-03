Дрони СБУ уразили склад із КАБами та стоянки Су-34 під Воронежем: деталі від інсайдерів (відео)

Інформатори зазначили, що росіяни атакують мирні міста України, зокрема, завдяки можливостям цього військового об'єкта, тому й було проведено операцію. Ворог більше не почувається в безпеці навіть на своїй території.

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Дрони Служби безпеки України відпрацювали по військовому аеродрому росіян "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. У результаті вдалося уразити склади, де зберігалися керовані авіабомби противника. Про це Фокусу повідомили джерела у спецслужбах.

В ефективній операції брали участь безпілотники СБУ, Сил спеціальних операцій, а також інших Сил оборони. Співрозмовники журналістів підтвердили, що ударів вдалося завдати по складах із КАБами, стоянках літаків Су-35 і Су-34, а також по місцях зберігання авіаційного палива росіян у Воронезькій області. Саме звідти ЗС РФ запускають авіабомби по українській території.

Після масованої атаки БПЛА росіяни почали писати в соціальних мережах про роботу протиповітряної оборони, потужні вибухи, а також пожежу в районі місцевого аеродрому. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж на території військового аеродрому "Борисоглєбськ".

"СБУ продовжує проводити активні заходи, щоб зменшити здатність ворога тероризувати мирні українські міста винищувачами з КАБами. Демілітаризація російських військових аеродромів триватиме, бо ворог не повинен почуватися спокійно навіть на своїй території", — повідомило Фокусу інформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що Україна і РФ обмінялися ударами рекордної кількості БПЛА у вересні, написали в російському медіа "Агентство". Взаємні атаки по тилових регіонах не припинялися ні на один день. Тільки Росія випустила по Україні 1331 ударний безпілотник.

29 вересня повідомлялося, що БПЛА знищили 60 "Кинджалів" у Єйську. Біля військового містечка прогриміли вибухи. Зокрема, під ударом опинився аеродром ВМФ РФ, де базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації та 190-й навчальний змішаний авіаційний полк.