"Гарячий вересень": Україна і РФ обмінялися ударами рекордної кількості БПЛА, — ЗМІ

Взаємні атаки по тилових регіонах не припинялися ні на один день. Тільки Росія випустила по Україні 1331 ударний безпілотник.

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У вересні під час атак по цілях за лінією фронту російські та українські військові використали рекордну з початку війни кількість різних ударних безпілотників. Про це пише російське "Агентство".

Вересень став першим місяцем війни, коли взаємні атаки по тилових регіонах не припинялися ні на один день.

Над російськими областями в перший місяць осені 2024 року, згідно із заявами Міноборони РФ, було збито 886 українських безпілотників.

Росія випустила по Україні 1331 ударний безпілотник типу "шахед", випливає зі звітів Повітряних сил ЗСУ.

В "АрміяInform" підрахували, що в середньому росіяни запускали по 44 "шахеди" щодня. Найбільше ударних БПЛА окупанти запустили 14 вересня — одразу 72 штуки.

Як пише Forbes, хоча більшість безпілотників збивають, деякі прориваються і завдають значної шкоди. До того ж, регулярні атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру України можуть зробити цю зиму найважчою в економічному та моральному плані.

Нагадаємо, у липні Україна більше запускала безпілотні літальні апарати для атак по території Росії, ніж окупанти використовували БПЛА типу Shahed. Так, ЗС РФ атакували мирні міста України за допомогою 426 дронів, а українські бійці запустили по цілях у Росії понад 520 безпілотників.

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначав, що росіяни наростили виробництво БПЛА "шахед" у Татарстані. За його словами, завод із виробництва дронів в "Алабузі" на рік раніше запланованого зібрав 6 000 ударних дронів і тепер окупанти можуть запускати до 50 безпілотників щодоби.