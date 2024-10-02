"Горячий сентябрь": Украина и РФ обменялись ударами рекордного числа БПЛА, — СМИ

Взаимные атаки по тыловым регионам не прекращались ни на один день. Только Россия выпустила по Украине 1331 ударный беспилотник.

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В сентябре в ходе атак по целям за линией фронта российскими и украинскими военными было использовано рекордное с начала войны число различных ударных беспилотников. Об этом пишет российское "Агентство".

Сентябрь стал первым месяцем войны, когда взаимные атаки по тыловым регионам не прекращались ни на один день.

Над российскими областями в первый месяц осени 2024 года, согласно заявлениям Минобороны РФ, было сбито 886 украинских беспилотников.

Россия выпустила по Украине 1331 ударный беспилотник типа "шахед", следует из отчетов Воздушных сил ВСУ.

В "АрмияInform" подсчитали, что в среднем россияне запускали по 44 "шахеда" каждый день. Больше всего ударных БПЛА оккупанты запустили 14 сентября — сразу 72 штуки.

Как пишет Forbes, хотя большинство беспилотников сбивают, некоторые прорываются и наносят значительный ущерб. К тому же, регулярные атаки БПЛА на энергетическую инфраструктуру Украины может сделать эту зиму самой тяжелой в экономическом и моральном плане.

Напомним, в июле Украина больше запускала беспилотные летательные аппараты для атак по территории России, чем оккупанты использовали БПЛА типа Shahed. Так, ВС РФ атаковали мирные города Украины с помощью 426 дронов, а украинские бойцы запустили по целям в России более 520 беспилотников.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отмечал, что россияне нарастили производство БПЛА "шахед" в Татарстане. По его словам, завод по производству дронов в "Алабуге" на год раньше запланированного собрал 6 000 ударных дронов и теперь оккупанты могут запускать до 50 беспилотников каждые сутки.