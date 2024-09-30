Хватило 4 секунды: ВСУ впервые сбили Mavic ВС РФ сбросом с беспилотника (видео)

На восточном фронте впервые зафиксировали на видео момент попадания взрывчатки, сброшенной дроном ВСУ, по Mavic ВС РФ. Российский БПЛА следил за местностью внизу, но не заметил угрозу, которая подобралась сверху.

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Украинские военные выследили российский дрон Mavic, который ВС РФ попытались использовать на одном из участков восточного фронта. Дрон завис над землей, выискивая цель, тем временем за ним следил БПЛА Сил обороны, зависнув на десяток метров выше. О деталях охоты дрона на Mavic, которая завершилась удачным сбросом взрывчатки, командир 414 отдельного батальона ударных беспилотников Роберт Бровди "Мадяр" написал на странице X (Twitter).

Бровди опубликовал кадры отработки дрона ВСУ по Mavic ВС РФ днем 30 сентября. Указывается, что событие произошло на Торецком направлении, а охотой занимались операторы взвода "Котики" 130 бригады Теробороны. Видео длится всего лишь девять секунд. Первые четыре секунды — это слежение за вражеским беспилотником, который завис над дорогой. На пятой секунде украинский БПЛА сбрасывает взрывчатку: через мгновение вспыхивает, появляется дымок, а от российского дрона не видно даже следа. Командир 414 ОБУБАС подчеркнул, что подобную результативную охоту впервые зафиксировали на видео.

"Первый зафиксированный случай сбития вражеского мавика с помощью сброса с дрона", — написал "Мадяр".

Отметим, Фокус рассказывал о других примерах применения дронов ВСУ для ударов по российской военной технике. Например, в мае 2024 года Бровди показал так называемую "дрономатку". По словам командира, речь идет о новейшем украинском изобретении, которое может выполнять сразу три функции: нести на себе несколько FPV-дронов, вести разведку и сбрасывать взрывчатку. По словам военного, устройство проходит первые успешные испытания на южном направлении.

Еще один вариант дронов — это беспилотная платформа. Четырехколесная машина внешне похожа на игрушку, стоит около 30 тыс. грн, но может взорвать даже российский танк, рассказало медиа "Шо там?". Особенность изобретения — средства радиоэлектронной борьбы противника его просто не видят, тогда как он может подобраться вплотную к бронемашинам и фортификациям ВС РФ на линии фронта.

В августе в соцсетях появился другая модификация обычного БПЛА — так называемый "дрон-дракон". Устройство оборудовано контейнером с зажигательной смесью — термитом. На видео с места событий наблюдатели видели поток огня, которым украинцы поливали позиции россиян.

Напоминаем, 13 сентября бойцы Сил обороны показали пример применения дрона с гранатометом, который летит на расстояние до 13 км. В августе — беспилотник СБУ впервые сбил восьмитонный российский вертолет Ми-28.