Вистачило 4 секунди: ЗСУ вперше збили Mavic ЗС РФ скидом з безпілотника (відео)

На східному фронті вперше зафіксували на відео момент влучання вибухівки, скинутої дроном ЗСУ, по Mavic ЗС РФ. Російський БПЛА стежив за місцевістю внизу, але не помітив загрозу, яка підібралась згори.

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Українські військові вистежили російський дрон Mavic, який ЗС РФ спробували використати на одній з ділянок східного фронту. Дрон зависнув над землею, вишукуючи ціль, тим часом за ним стежив БПЛА Сил оборони, зависнувши на десяток метрів вище. Про деталі полювання дрона на Mavic, яке завершилось вдалим скидом вибухівки, командир 414 окремого батальйону ударних безпілотників Роберт Бровді "Мадяр" написав на сторінці X (Twitter).

Бровді опублікував кадри відпрацювання дрона ЗСУ по Mavic ЗС РФ вдень 30 вересня. Вказується, що подія відбулась на Торецькому напрямку, а полюванням займались оператори взводу "Котики" 130 бригади Тероборони. Відео триває всього лиш дев'ять секунд. Перші чотири секунди — це стеження за ворожим безпілотником, який завис над дорогою. На п'ятій секунді український БПЛА скидає вибухівку: за мить спалахує, з'являється димок, а від російського дрона не видно навіть сліду. Командир 414 ОБУБАС наголосив, що подібне результативне полювання вперше зафіксували на відео.

"Перший зафіксований випадок збиття ворожого мавіка за допомогою скида з дрону", — написав "Мадяр".

Зазначимо, Фокус розповідав про інші приклади застосування дронів ЗСУ для ударів по російській військовій техніці. Наприклад, у травні 2024 року Бровді показав так звану "дрономатку". Зі слів командира, ідеться про новітній український винахід, який може виконувати відразу три функції: нести на собі кілька FPV-дронів, вести розвідку та скидати вибухівку. Зі слів військового, пристрій проходить перші успішні випробування на південному напрямку.

Ще один варіант дронів — це безпілотна платформа. Чотириколісна машина зовні схожа на іграшку, коштує близько 30 тис. грн, але може підірвати навіть російський танк, розповіло медіа "Шо там?". Особливість винаходу — засоби радіоелектронної боротьби противника його просто не бачать, тоді як він може підібратись впритул до бронемашин та фортифікацій ЗС РФ на лінії фронту.

У серпні у соцмережах з'явився інша модифікація звичайного БПЛА — так званий "дрон-дракон". Пристрій обладнаний контейнером зі запалювальною сумішшю — термітом. На відео з місця подій спостерігачі бачили потік вогню, яким українці поливали позиції росіян.

Нагадуємо, 13 вересня бійці Сил оборони показали приклад застосування дрона з гранатометом, який летить на відстань до 13 км. У серпні — безпілотник СБУ вперше збив восьмитонний російський вертоліт Мі-28.