Спецоперація над Курською областю: СБУ уразила FPV-дроном російський вертоліт Мі-28 (відео)

На рахунку української спецслужби з'явилася одна з найнезвичайніших в історії воєн спецоперація. При цьому противнику пообіцяли ще багато "несподіваних сюрпризів".

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Спецпризначенці Служби безпеки України провели унікальну спецоперацію в історії воєн і збили російський вертоліт за допомогою FPV-дрона. Про це повідомили інформовані джерела Фокусу.

Інсайдери розповіли, що на рахунку у СБУ з'явилося ще одне по-справжньому унікальне влучання по ворожих цілях. Сталося це у вівторок, 6 серпня.

Воїни Центру спецоперацій "А" СБУ підбили російський вертоліт Мі-28 і зробили вони це за допомогою FPV-дрона. Джерела Фокусу стверджують, що уразити ворожу техніку вдалося над Курською областю в Росії.

На опублікованому в мережі ролику можна помітити, що безпілотник українських спецслужб влучив просто в задній гвинт ворожої машини.

"СБУ вкотре продемонструвала високий професійний рівень, креативний підхід і новизну рішень, які використовуються для знищення ворога. У нас для росіян ще багато несподіваних сюрпризів", — розповіло інформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, 7 серпня також були підтвердження того, що FPV-дрон збив російський вертоліт Мі-28. Спочатку звістки про те, що під час операції в Курській області було знищено ворожий вертоліт, з'явилися в Telegram-каналах російських пропагандистів. Серед них був Олексій Земцов, хоч він і не уточнив конкретну модель, лише вказав, що нібито після ураження екіпажу вдалося відвести і посадити борт.

25 липня повідомлялося, що в РФ розбився військовий вертоліт Мі-28 і нікому з екіпажу не вдалося вижити. За даними місцевої влади, вертоліт упав у лісовому масиві біля села Кленки. На місці працювала комісія Повітряно-космічних сил РФ.