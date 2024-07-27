"Подарунки від душі": як кіберфахівці СБУ знищують на фронті ворожу техніку (відео)

За місяць на брухт перетворилося близько 50 одиниць різноманітної техніки, підкреслюють у спецслужбі.

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Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки Служби безпеки знищують техніку окупантів на своїй ділянці фронту. Про це повідомляють в СБ України.

Зазначається, що окупантам насипали "подарунків" від душі.

У відео показують, як дрони-камікадзе підрозділів ССО Genius та Fatum знищують ворожу бойову та тактичну техніку.

За місяць за допомогою FPV-дронів було уражено близько 50 одиниць техніки, зокрема танки, системи протиповітряної оборони та РЕБ/РЕР, автомобілі та іншу спеціальну техніку.

Також, йдеться у повідомленні, було знищено склад із боєприпасами, командний пункт противника та низку фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, в Україні помітили гаубицю Д-30, яку росіяни прикрили "мангалом" і модулями динамічного захисту "Контакт-1". Таким чином окупанти намагаються вберегти гармату від скидів з дронів.

Фокус писав, що морські та повітряні дрони Служби безпеки України спільно з Військово-морськими силами України змогли уразити російську базу берегової охорони на озері Донузлав в тимчасово окупованому Криму.

Вночі 7 липня дрони Служби безпеки України атакували склад боєприпасів в районі села Сергєєвка у Воронезькій області. На площі у 9 тисяч квадратних метрів МО РФ розмістило ракети класу "земля-земля" та "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, а також набої для вогнепальної зброї.