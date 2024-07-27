"Подарки от души": как киберспециалисты СБУ уничтожают на фронте вражескую технику (видео)

За месяц в металлолом превратилось около 50 единиц разнообразной техники, подчеркивают в спецслужбе.

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Спецназовцы Департамента кибербезопасности Службы безопасности уничтожают технику оккупантов на своем участке фронта. Об этом сообщают в СБ Украины.

Отмечается, что оккупантам насыпали "подарков" от души.

В видео показывают, как дроны-камикадзе подразделений ССО Genius и Fatum уничтожают вражескую боевую и тактическую технику.

За месяц с помощью FPV-дронов было поражено около 50 единиц техники, в том числе танки, системы противовоздушной обороны и РЭБ/РЭР, автомобили и другую специальную технику.

Также, говорится в сообщении, был уничтожен склад с боеприпасами, командный пункт противника и ряд фортификационных сооружений.

Напомним, в Украине заметили гаубицу Д-30, которую россияне прикрыли "мангалом" и модулями динамической защиты "Контакт-1". Таким образом оккупанты пытаются уберечь пушку от сбросов с дронов.

Фокус писал, что морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Украины смогли поразить российскую базу береговой охраны на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму.

Ночью 7 июля дроны Службы безопасности Украины атаковали склад боеприпасов в районе села Сергеевка в Воронежской области. На площади в 9 тысяч квадратных метров МО РФ разместило ракеты класса "земля-земля" и "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, а также патроны для огнестрельного оружия.