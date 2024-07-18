Во время учений: дроны СБУ атаковали базу береговой охраны в Крыму, — источники Фокуса (видео)

По словам собеседников, противник не в состоянии защитить не только территорию озера Донузлав, но и другие свои объекты на полуострове. Они напомнили, что единственная перспектива для врага на чужих территориях — смерть.

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Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины совместно с Военно-морскими силами Украины смогли поразить российскую базу береговой охраны. Об этом сообщили проинформированные источники Фокуса в спецслужбах.

Речь идет про объект, который был расположен на озере Донузлав на территории временно оккупированного Крымского полуострова. Прошла эффективная операция прошлой ночью, когда оккупационные военно-морские силы РФ проводили учения по защите акватории озера в Крыму.

СБУ и ВМС используя морские и воздушные дроны сделали все для того, чтобы мероприятие противника стало провальным. В результате оккупанты не смогли защитить не только акваторию озера, но и свою базу.

После комбинированной атаки морских и воздушных дронов по вражеской базе удалось повредить и вывести из строя следующие объекты:

штаб с пунктом управления;

склад боеприпасов и техники;

электроподстанцию;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

"Это — еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил начальник СБУ Василий Малюк, "смерть — это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам", — сообщил информированный источник в Службе безопасности.

Напомним, 7 июля сообщалось, что дроны СБУ атаковали нефтебазы россиян и противнику пришлось весь день бороться с пожаром, о чем сообщали источники Фокуса. По данным собеседников журналистов, всего на территории РФ были повреждены не менее 5 резервуаров с топливом. Беспилотники украинских спецслужб в будущем дальше будут атаковать объекты россиян, которые обеспечивают горючим оккупантов на фронте.