Під час навчань: дрони СБУ атакували базу берегової охорони в Криму, — джерела Фокусу (відео)

За словами співрозмовників, противник не в змозі захистити не тільки територію озера Донузлав, а й інші свої об'єкти на півострові. Вони нагадали, що єдина перспектива для ворога на чужих територіях — смерть.

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Морські та повітряні дрони Служби безпеки України спільно з Військово-морськими силами України змогли уразити російську базу берегової охорони. Про це повідомили поінформовані джерела Фокусу у спецслужбах.

Йдеться про об'єкт, який був розташований на озері Донузлав на території тимчасово окупованого Кримського півострова. Пройшла ефективна операція минулої ночі, коли окупаційні військово-морські сили РФ проводили навчання із захисту акваторії озера в Криму.

СБУ та ВМС використовуючи морські та повітряні дрони зробили все для того, щоб захід противника став провальним. У результаті окупанти не змогли захистити не тільки акваторію озера, а й свою базу.

Після комбінованої атаки морських і повітряних дронів по ворожій базі вдалося пошкодити і вивести з ладу такі об'єкти:

штаб із пунктом управління;

склад боєприпасів і техніки;

електропідстанцію;

технічні споруди;

вогневі позиції ворога.

"Це — ще одне нагадування ворогу, що український Крим перетворюється для росіян на пастку, в якій їх будуть систематично знищувати. Бо, як казав голова СБУ Василь Малюк, "смерть — це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам", — повідомило поінформоване джерело в Службі безпеки.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що дрони СБУ атакували нафтобази росіян, і противнику довелося весь день боротися з пожежею, про що повідомляли джерела Фокусу. За даними співрозмовників журналістів, загалом на території РФ було пошкоджено щонайменше 5 резервуарів із паливом. Безпілотники українських спецслужб у майбутньому далі атакуватимуть об'єкти росіян, які забезпечують пальним окупантів на фронті.