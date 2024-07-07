Весь день гасили пожежу: дрони СБУ атакували нафтобази росіян, — джерела Фокусу (відео)

За даними співрозмовників журналістів, загалом на території РФ було пошкоджено щонайменше 5 резервуарів із пальним. Безпілотники українських спецслужб у майбутньому далі атакуватимуть об'єкти росіян, які забезпечують пальним окупантів на фронті.

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Дрони Служби безпеки України могли успішно атакувати російську нафтобазу "Лукойл-Югнефтепродукт" у Краснодарському краї. Деталями з цього приводу поділилися поінформовані джерела Фокусу.

У суботу, 6 липня росіяни весь день намагалися загасити масштабну пожежу, яка виникла внаслідок нічної атаки безпілотників. Сталося це біля біля станиці Павловська Краснодарського краю.

Джерела Фокусу поділилися, що за цими вибухами на російській території стоять дрони СБУ. Пожежа почала поширюватися на двох резервуарах із нафтопродуктами після того, як у регіоні було чутно два вибухи.

Також відомо, що БПЛА СБУ організували атаку на територію нафтобази "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у станиці Ленінградська. Супутникові знімки доводять, продовжують інсайдери, що пошкоджено було щонайменше три резервуари з паливом.

"СБУ й надалі запроваджуватиме дронові економічні санкції проти об‘єктів, які забезпечують пальним російські війська в Україні. Правила прості: працюєте на ВПК — чекайте на вибухову "бавовну", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що дрони СБУ атакували склад у Воронезькій області, про що заявили джерела Фокусу. Безпілотники влаштували "потужну детонацію" посеред ночі в РФ. Стовп диму, який виник після удару, можна було розгледіти за десятки кілометрів.