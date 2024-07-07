Весь день тушили пожар: дроны СБУ атаковали нефтебазы россиян, — источники Фокуса (видео)

По данным собеседников журналистов, всего на территории РФ были повреждены не менее 5 резервуаров с топливом. Беспилотники украинских спецслужб в будущем дальше будут атаковать объекты россиян, которые обеспечивают горючим оккупантов на фронте.

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Дроны Службы безопасности Украины могли успешно атаковать российскую нефтебазу "Лукойл-Югнефтепродукт" в Краснодарском крае. Деталями по этому поводу поделились проинформированные источники Фокуса.

В субботу, 6 июля россияне весь день пытались потушить масштабный пожар, который возник в результате ночной атаки беспилотников. Произошло это возле возле станицы Павловская Краснодарского края.

Источники Фокуса поделились, что за этими взрывами на российской территории стоят дроны СБУ. Пожар начал распространяться на двух резервуарах с нефтепродуктами после того, как в регионе были слышны два взрыва.

Также известно, что БПЛА СБУ организовали атаку на территорию нефтебазы "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" в станице Ленинградская. Спутниковые снимки доказывают, продолжают инсайдеры, что повреждены были не менее трех резервуаров с топливом.

"СБУ и в дальнейшем будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК — ждите взрывной "хлопок", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 июля сообщалось, что дроны СБУ атаковали склад в Воронежской области, о чем заявили источники Фокуса. Беспилотники устроили "мощную детонацию" посреди ночи в РФ. Столб дыма, который возник после удара, можно было разглядеть за десятки километров.