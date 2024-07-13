Дроны СБУ атаковали нефтебазу в Цимлянском районе Ростовской области РФ, — источники Фокуса

В Цимлянском районе Ростовской области был слышен взрыв, а после — начался пожар.

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Ночь на субботу, 13 июля, оказалась очень жаркой для российской нефтебазы в Цимлянском районе Ростовской области. Именно дроны СБУ "зажгли" хлопок на объекте, где хранились различные марки бензина и дизельное топливо общим объемом 12,5 тысяч кубометров. Об этом сообщают информированные источники Фокуса.

Ночью местные россияне услышали взрыв, после которого начался сильный пожар.

Для тушения пожара задействовали почти полсотни человек и 14 единиц техники, пожару присвоен наивысший ранг сложности.

"Дроны СБУ продолжают вводить точечные экономические санкции против энергетического комплекса России, который работает на войну в Украине. Уже более трех десятков успешных ударов по российским нефтебазам и НПЗ значительно сократили нефтепереработку и доходы России. И эти санкции будут только увеличиваться", — отметил информированный источник.

Напомним, в ночь с 8 на 9 июля беспилотники ударили по нефтебазе в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области.

Ночью 9 июля Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников, в результате которой загорелась электроподстанция в поселке Генеральское.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что 8 июля регион атаковали дроны. По его словам, пострадали два человека, а в местной больнице выбило окна и посекло фасад.