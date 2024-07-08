В Курской области после атаки БПЛА загорелась крыша больницы: детали

По словам российского губернатора Алексея Смирнова, один из жителей мог получить осколочное ранение, а второй — контузию. Возле здания медицинского учреждения выбиты окна и посечен фасад.

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В российской Курской области, которая находится рядом с украинской границей, могло пострадать здание больницы. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его данным, в 13:30 на территории Курской области была объявлена ракетная опасность и местных жителей призвали пройти в безопасные места. Позже власти обвинили в произошедшем украинскую сторону.

Российский губернатор написал, что регион был атакован дронами. Один из них якобы залетел в деревню Рубанщина Суджанского района, где один из жителей мог получить осколочное ранение, а другой — контузию.

"Также была совершена атака дрона на Суджанскую районную больницу, в результате чего там выбиты окна и посечен фасад здания. Пострадавших нет", — написал Алексей Смирнов.

Отдельно губернатор Курской области заявил, что из-за дронов якобы произошло возгорание крыши здания Суджанской районной больницы. Пострадавших нет. Никаких доказательств со стороны российских властей не было.

Напомним, что перед этим ВС РФ массировано обстреляли украинские города, в том числе Киев. Там россияне ракетами атаковали детскую больницу "Охматдет", которая известна не только в Украине, но и по всей Европе.

По состоянию на 13:50 было известно, что двое сотрудников детской больницы погибли. Также еще семеро граждан получили ранения и среди них как минимум двое детей. Разборы завалов продолжаются.

После этого столица была атакована повторно и осколки упали на здание медицинского центра в Днепровском районе. В результате погибли 4 человека, а еще несколько получили травмы.

Напомним, 8 июля сообщалось, что Украина инициирует созыв заседания Совбеза ООН, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, Москва уже начала распространять фейк о том, что детская больница была повреждена якобы из-за украинской ПВО, однако все доказательства указывают на то, что это был целенаправленный прямой удар.