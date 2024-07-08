В связи с ударом по "Охматдету": Украина инициирует созыв заседания Совбеза ООН, — Зеленский

По словам украинского президента, Москва уже начала распространять фейк о том, что детская больница была повреждена якобы из-за украинской ПВО, однако все доказательства указывают на то, что это был целенаправленный прямой удар.

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Украина собирается инициировать чрезвычайное заседание Совета безопасности ООН. Причиной такого решения стал массированный обстрел со стороны россиян. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Варшаве.

Утром 8 июля Россия нанесла ракетные удары по нескольким украинским городам, среди которых также была столица. В Киеве из-за российского террора пострадала детская больница "Охматдет", где продолжается разбор завалов. В связи с этим Украина и собирается инициировать чрезвычайное заседание Совбеза ООН.

"Украина сейчас инициирует созыв чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН в связи с российским ударом по гражданской инфраструктуре, включая детскую больницу", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно президент добавил, что Москва уже начала распространять ложь о том, что удар по больнице с детьми произошел якобы по вине украинской системы противовоздушной обороны. При этом есть доказательства того, что это прямо попадание ракеты ВС РФ.

Ранее в СБУ заявили, что "Охматдет" в Киеве был атакован ракетой Х-101. По данным следствия, на месте трагедии были найдены осколки вооружения, которым оккупанты атаковали территорию больницы. Глава СБУ Василий Малюк пообещал, что враг обязательно почувствует возмездие.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — заявил Василий Малюк.

Напомним, 8 июля сообщалось, что ВС РФ выпустили по Украине 38 ракет, о чем заявили в Воздушных силах. По словам командующего Николая Олещука, украинской ПВО не удалось перехватить "Искандер-М", "Циркон" и по две крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и Х-22.