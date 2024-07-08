"Нет сегодня "случайных" попаданий": Жорин из 3 ОШБр прокомментировал удары РФ по Украине

Офицер ВСУ заявил, что россияне специально убивают украинских детей, а также обратился к гражданам, которые уклоняются от мобилизации и мешают работе ТЦК.

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Российские войска с первого дня войны убивают мирных украинцев абсолютно сознательно. И сегодня, 8 июля, не было "случайных" попаданий. Об этом у себя в Telegram написал заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин.

"Нет сегодня "случайных" попаданий. И детская больница, и высотки с мирными жителями – это спланированные цели", — заявил он.

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По его словам, украинцам, которые прячутся от мобилизации и мешают работе ТЦК нужно осознавать, что будет с Украиной, если страна перестанет бороться с РФ.

"Все те, кто скрывается сейчас от мобилизации, кто распространяет российские фейки, кто блокирует работу ТЦК – вы должны понимать, какие последствия могут быть в случае, если наша страна перестанет бороться", — написал Жорин.

Он отметил, что защита Украины – это ответственность каждого. А удар по "Охматдету" должен об этом всем еще раз напомнить.

"Война спрашивать, кто там для нее нерожденный, не будет", — заявил он.

Жорин об ударе по "Охматдет" Фото: Скриншот

Напомним, появилась траектория российских ракет 8 июля. Российские ракеты, направлявшиеся на Киев, двигались по сложной траектории, свидетельствует инфографика мониторингового канала. Некоторые из них "заблудились" в Ровенскую и Житомирскую области.

Также президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный ракетный обстрел. По словам украинского президента, взрывы утром звучали в разных украинских регионах, что в результате привело к повреждениям жилых домов, инфраструктуры, а также детской больницы.