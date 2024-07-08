"Немає сьогодні "випадкових" попадань": Жорін із 3 ОШБр прокоментував удари РФ по Україні

Офіцер ЗСУ заявив, що росіяни спеціально вбивають українських дітей, а також звернувся до громадян, які ухиляються від мобілізації та заважають роботі ТЦК.

Related video

Російські війська з першого дня війни вбивають мирних українців абсолютно свідомо. І сьогодні, 8 липня, не було "випадкових" влучань. Про це у себе в Telegram написав заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Немає сьогодні "випадкових" попадань. І дитяча лікарня, і висотки з мирними жителями — це сплановані цілі", — заявив він.

Важливо

Ракетний удар ЗС РФ 8 липня: що відомо про наслідки у Києві, Дніпрі, Кривому Розі

За його словами, українцям, які ховаються від мобілізації та заважають роботі ТЦК, потрібно усвідомлювати, що буде з Україною, якщо країна перестане боротися з РФ.

"Усі ті, хто ховається зараз від мобілізації, хто поширює російські фейки, хто блокує роботу ТЦК — ви маєте розуміти, які наслідки можуть бути в разі, якщо наша країна перестане боротися", — написав Жорін.

Він зазначив, що захист України — це відповідальність кожного. А удар по "Охматдиту" має про це всім ще раз нагадати.

"Війна питати, хто там для неї ненароджений, не буде", — заявив він.

Жорін про удар по "Охматдиту" Фото: Скриншот

Нагадаємо, з'явилася траєкторія російських ракет 8 липня. Російські ракети, що прямували на Київ, рухалися складною траєкторією, свідчить інфографіка моніторингового каналу. Деякі з них "заблукали" в Рівненську та Житомирську області.

Також президент України Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний обстріл. За словами українського президента, вибухи вранці лунали в різних українських регіонах, що в результаті призвело до пошкоджень житлових будинків, інфраструктури, а також дитячої лікарні.