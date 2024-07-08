Ракетний удар ЗС РФ 8 липня: що відомо про наслідки у Києві, Дніпрі, Кривому Розі

Внаслідок атаки російських ракет постраждало 90 українців, повідомили у Національній поліції. Загинула 21 людина. Інформація оновлюється, тому можливе збільшення кількості загиблих та поранених.

Related video

Зранку 8 липня ЗС РФ запустили по Україні понад 40 ракет, які загрожували Києву, Дніпру, Кривому Рогу, Покровську та Краматорську. Внаслідок російської атаки отримали пошкодження кілька корпусів дитячої лікарні "Охматдит". Крім того, у столиці зруйновано секцію житлового будинку. У Дніпропетровській області — 10 загиблих. У Донецькій — троє. Поточні наслідки російської атаки 8 липня підсумував Фокус.

Удар по Києву та "Охматдиту"

Перші повідомлення про вибухи у Києві з'явились близько 10 год. 8 липня. Мер Києва Володимир Кличко підтвердив, що є руйнування у трьох районах столиці — Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському. Згодом президент Володимир Зеленський повідомив про удар по корпусах дитячої лікарні "Охматдит". На відео та фото можна побачити висотний корпус, у якому вибито скло та вилетіли шибки. Поруч — інший корпус: обвалились кутні приміщення двоповерхової будівлі.

На місце подій прибули рятувальники. Також можна побачити сотні киян, які прийшли на допомогу і разом з рятувальниками розбирають завали, шукають потерпілих людей.

Тим часом матері з хворими дітьми ховаються під стінами сусідніх будинків. Діти перебувають під крапельницями. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що ворог зруйнував корпус, де відбувалась процедура діалізу. Крім того, постраждало онкологічне відділення "Охматдиту", реанімація та операційні.

Ще одна постраждала будівля у Києві — житлова багатоповерхівка у Шевченківському районі. Російська ракета стесала горішні поверхи, зруйнувалась секція під'їзду. Рятувальники розбирають завали і намагаються витягнути людей, які буди у помешканнях.

"Наразі відбувається евакуація мешканців. Один підʼїзд будинку зруйновано", — повідомив Кличко.

О 13:15 у КМДА заявили, що загинуло 10 людей, поранено 35. О 13:21 Кличко повідомив, що двоє людей, яких доправили з пораненнями до лікарні, померли від важких травм.

Дніпро та Кривий Ріг — наслідки 8 липня

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул підтвердив, що місто постраждало внаслідок ракетного удару ЗС РФ 8 липня. Посадовець заявив, що під удар потрапило кілька споруд, серед них — адміністративна будівля промислового підприємства. Загинуло 10 українців, 31 — отримали поранення і перебувають у лікарні.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що станом на 12:55 у Кривому Розі збільшилась кількість поранених — тепер їх 37 ос. Крім того, є загиблий у Дніпрі — це чоловік. У обласному центрі шестеро поранених, з них одна людина у важкому стані, написав чиновник. На фото, зроблених на місці удару росіян — пошкоджені багатоповерхівки, зруйнована будівля та пошкоджене авто.

Удар 8 липня - наслідки у Дніпрі, пошкоджений будинок Фото: Сергій Лисак / Telegram Удар 8 липня - наслідки у Дніпрі, пошкоджені авто Фото: Сергій Лисак / Telegram

Донецька область — що відомо про удар РФ

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін в Telegram-каналі написав про удар росіян по Покровську — місту, розташованому за 25 км від лінії фронту. Внаслідок атаки ЗС РФ загинуло троє людей, є руйнування, написав чиновник. Ціллю атаки ворога стало промислове підприємство.

Станом на 13:10 Національна поліція підсумувала орієнтовну кількість жертв удару ЗС РФ 8 липня. У дописі у Telegram-каналі вказано, що загинула 21 людина, поранено 68.

Командування Повітряних сил поки що не повідомляло подробиць про російську атаку. Тому поки невідомо, скільки ж саме ракет запустили ЗС РФ і яка ефективність роботи ППО. Водночас на основі повідомлень повітряного командування склали інфографіку з траєкторіями російських ракет: переважна більшість прямувала в напрямку однієї цілі.