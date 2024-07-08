Ракетный удар ВС РФ 8 июля: что известно о последствиях в Киеве, Днепре, Кривом Роге

В результате атаки российских ракет пострадало 90 украинцев, сообщили в Национальной полиции. Погиб 21 человек. Информация обновляется, поэтому возможно увеличение количества погибших и раненых.

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Утром 8 июля ВС РФ запустили по Украине более 40 ракет, которые угрожали Киеву, Днепру, Кривому Рогу, Покровску и Краматорску. В результате российской атаки получили повреждения несколько корпусов детской больницы "Охматдет". Кроме того, в столице разрушена секция жилого дома. В Днепропетровской области — 10 погибших. В Донецкой — трое. Текущие последствия российской атаки 8 июля подытожил Фокус.

Удар по Киеву и "Охматдету"

Первые сообщения о взрывах в Киеве появились около 10 час. 8 июля. Мэр Киева Владимир Кличко подтвердил, что есть разрушения в трех районах столицы — Соломенском, Шевченковском и Голосеевском. Позже президент Владимир Зеленский сообщил об ударе по корпусам детской больницы "Охматдет". На видео и фото можно увидеть высотный корпус, в котором выбиты стекла и вылетели стекла. Рядом — другой корпус: обвалились угловые помещения двухэтажного здания.

На место событий прибыли спасатели. Также можно увидеть сотни киевлян, которые пришли на помощь и вместе со спасателями разбирают завалы, ищут пострадавших людей.

Тем временем матери с больными детьми прячут под стенами соседних домов. Дети находятся под капельницами. Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что враг разрушил корпус, где проходила процедура диализа. Кроме того, пострадало онкологическое отделение "Охматдета", реанимация и операционные.

Еще одно пострадавшее здание в Киеве — жилая многоэтажка в Шевченковском районе. Российская ракета стесала верхние этажи, разрушилась секция подъезда. Спасатели разбирают завалы и пытаются вытащить людей, которые буди в помещениях.

"Сейчас происходит эвакуация жителей. Один подъезд дома разрушен", — сообщил Кличко.

В 13:15 в КГГА заявили, что погибли 10 человек, ранены 35. В 13:21 Кличко сообщил, что два человека, которых доставили с ранениями в больницу, умерли от тяжелых травм.

Днепр и Кривой Рог — последствия 8 июля

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил, что город пострадал в результате ракетного удара ВС РФ 8 июля. Чиновник заявил, что под удар попало несколько сооружений, среди них — административное здание промышленного предприятия. Погибли 10 украинцев, 31 — получили ранения и находятся в больнице.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на 12:55 в Кривом Роге увеличилось количество раненых — теперь их 37 человек. Кроме того, есть погибший в Днепре — это мужчина. В областном центре шестеро раненых, из них один человек в тяжелом состоянии, написал чиновник. На фото, сделанных на месте удара россиян — поврежденные многоэтажки, разрушенное здание и поврежденное авто.

Удар 8 июля — последствия в Днепре, поврежден дом Фото: Сергей Лысак / Telegram Удар 8 июля — последствия в Днепре, поврежденные авто Фото: Сергей Лысак / Telegram

Донецкая область — что известно об ударе РФ

Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram-канале написал об ударе россиян по Покровску — городу, расположенному в 25 км от линии фронта. В результате атаки ВС РФ погибли три человека, есть разрушения, написал чиновник. Целью атаки врага стало промышленное предприятие.

По состоянию на 13:10 Национальная полиция подытожила ориентировочное количество жертв удара ВС РФ 8 июля. В заметке в Telegram-канале указано, что погиб 21 человек, ранены 68.

Командование Воздушных сил пока не сообщало подробностей о российской атаке. Поэтому пока неизвестно, сколько же именно ракет запустили ВС РФ и какова эффективность работы ПВО. В то же время на основе сообщений воздушного командования составили инфографику с траекториями российских ракет: подавляющее большинство направлялось в сторону одной цели.