Ракетный удар РФ по Кривому Рогу: есть попадания, много погибших и раненых

Руководитель совета обороны города Александр Вилкул заявил, что 10 человек погибли и более 30 пострадали в результате ударов россиян по Кривому Рогу.

Related video

В понедельник, 8 июля, Вооруженные силы Российской Федерации нанесли массированный ракетный удар по городу Кривой Рог Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

В результате вражеской атаки погибли 10 человек.

"31 раненый уже находится в больнице, из них 10 тяжелых", — написал Вилкул.

По его словам, было несколько попаданий, в том числе по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий. На месте работают все аварийные, коммунальные и медицинские подразделения.

Фото: Скриншот

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак добавил, в результате российской атаки с воздуха на область в Днепре повреждения получили многоэтажка и предприятие. Также изуродовано СТО. Есть раненые.

"В Кривом Роге также разрушения на предприятии и пожар. Предварительно, 10 погибших и более 30 пострадавших", — отметил Лысак.

Напомним, 8 июля Россия осуществила ракетную атаку на Киев. Падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах столицы. По последним данным, погибли семь человек. Еще 25 пострадали.

В результате обстрелов повреждена детская больница "Охматдет". Глава МВД Игорь Клименко заявил, что под завалами могут находиться люди. Пациентов "Охматдета" эвакуируют в коммунальные больницы города, сообщил городской голова Виталий Кличко. На месте продолжают разбирать завалы и искать пострадавших.