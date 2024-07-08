Ракетний удар РФ по Кривому Рогу: є влучання, багато загиблих та поранених

Керівник ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що 10 людей загинули та понад 30 постраждали внаслідок ударів росіян по Кривому Рогу.

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У понеділок, 8 липня, Збройні сили Російської Федерації завдали масованого ракетного удару по місту Кривий Ріг Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram.

Внаслідок ворожої атаки загинули 10 людей.

"31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких", — написав Вілкул.

За його словами, було декілька влучань, в тому числі по адміністративній будівлі промислового підприємства. Триває ліквідація наслідків. На місці працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи.

Фото: Скриншот

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, в результаті російської атаки з повітря на область у Дніпрі пошкоджень зазнали багатоповерхівка та підприємство. Також понівечене СТО. Є поранені.

"У Кривому Розі також руйнування на підприємстві та пожежа. Попередньо, 10 загиблих і понад 30 постраждалих", — зазначив Лисак.

Нагадаємо, 8 липня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. Падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці. За останніми даними, загинуло семеро людей. Ще 25 постраждали.

Внаслідок обстрілів пошкоджена дитяча лікарня "Охматдит". Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що під завалами можуть перебувати люди. Пацієнтів "Охматдиту" евакуюють в комунальні лікарні міста, повідомив міський голова Віталій Кличко. На місці продовжують розбирати завали та шукати постраждалих.