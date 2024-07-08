Почти все летели на Киев: траектория российских ракет 8 июля (инфографика)

Российские ракеты, направлявшиеся на Киев, двигались по сложной траектории, свидетельствует инфографика мониторингового канала. Некоторые из них "заблудились" в Ровенскую и Житомирскую области.

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Во время воздушной атаки ВС РФ 8 июля российские ракеты атаковали пять городов Украины, но подавляющее большинство направлялось на Киев. По украинской столице летели ракеты разных типов — и Х-101, и "Кинжалы", и другие виды средств поражения. Ориентировочную траекторию движения ракет, которыми россияне били по украинцам, опубликовали в Telegram-канале "Воздушное пространство Украины".

Инфографика с траекторией российских ракет создавалась на основе данных, обнародованных Воздушными силами ВСУ. Воздушные силы информировали о волнах различных типов средств поражения, которые применили россияне во время атаки 8 июля, и о том, каким областям они угрожали. На карте можно увидеть три средства поражения — Х-101, "Кинжалы" и другие, тип которых не указывается (одна линия соответствующего цвета может означать одну или более ракет):

на Киев — 9 ракет, из них Х-101 — три, "Кинжал" — две, другие типы — четыре;

на Днепр и Кривой Рог — по 2 ракеты неуказанного типа;

на прифронтовые города Краматорск и Покровск — три ракеты.

Примечательно то, как летели на Киев ракеты Х-101 — они петляли по северным и западным областям Украины, и добрались даже до Ровенской области. Также сложную траекторию имел один снаряд, который сначала залетел в Житомирскую область, а затем завернул на Киев.

Обстрел Киева 8 июля — траектория ракет ВС РФ — траектория ракет ВС РФ Фото: Повітряний простір України

Обстрел Киева 8 июля

Отметим, днем 8 июля ВС РФ запустили по Украине 40 средств поражения, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава государства подтвердил, что враг повредил детскую больницу "Охматдет" в центре Киева. Согласно сообщениям местных властей, погибли семь человек, есть раненые. На видео и фото с места событий можно увидеть корпус медицинского учреждения, у которого вылетели рамы и стекла. В коридорах — больные дети, которые получили ранения в результате российской атаки. Спасатели прибыли на больницу и начали разбирать завалы: пока неизвестно, сколько людей они похоронили.

Кроме Киева, россияне попали по Кривому Рогу. Как заявили в Днепропетровской ОГА, погибло 10 человек, еще 30 получили ранения. Кроме того, есть пострадавшие в Краматорске и Покровске.

Напоминаем, 8 июля Оперативное командование "Север" доложило о последствиях воздушной атаки РФ на Сумскую область. Тем временем 7 июля ВС РФ атаковали Украину стаей дронов: летело 18 БПЛА, сбили не все.