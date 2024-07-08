Поврежден объект критической инфраструктуры: ВС РФ атаковали Сумскую область ракетой (карта)

По данным Оперативного командования "Север", за последние сутки в трех пограничных регионах прозвучало не менее 95 взрывов. Один из них привел к последствиям на критическом объекте.

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За последние сутки российские оккупанты неоднократно обстреляли мирные города Украины. В результате в Сумской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщили на странице Оперативного командования "Север" в социальной сети Facebook.

Противник не прекращает терроризировать украинцев и в этот раз пострадали пограничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего за сутки командование зафиксировало 35 обстрелов и 95 взрывов с различного вооружения.

В Сумской области без последствий не обошлось и в одном из населенных пунктов после ракетного удара оказался поврежден объект критической инфраструктуры.

"Стецковка — 1 взрыв, вероятно ракетный удар. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры", — говорится в сообщении.

ВС РФ атаковали ракетой объект критической инфраструктуры в Сумской области Фото: Google Maps

Начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх никак не комментировал инцидент на момент публикации материала, а вот глава городской военной администрации Алексей Дрозденко написал в Telegram-канале, что ВС РФ ночью нанесли ракетный удар по пригороду областного центра. О последствиях не было проинформировано.

Напомним, 8 июля российские оккупанты осуществили массированный ракетный обстрел Украины, в результате чего в ряде регионов прозвучали взрывы. Громко было в Днепре и Киеве, что привело к определенным последствиям.