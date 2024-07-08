В Киеве прогремели взрывы: в Соломенский район направляются медики (фото)

Падение обломков вражеской ракеты зафиксировано в Соломенском районе. Воздушная тревога продолжает продолжаться в столице.

Related video

Утром 8 июля Вооруженные силы Российской Федерации атаковали мирные города Украины. Взрывы прогремели в Киеве, Фокус рассказывает, что об этом известно.

В 10:25 мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что в пригороде столицы работает противовоздушная оборона.

"В пригороде Киева работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях!" — сказал Виталий Кличко.

Уже в 10:31 он отметил, что в столице прогремели взрывы. Также в Соломенский район был зафиксирован вызов медиков.

"Вызов медиков в Соломенский район. Бригада направляется", — подчеркнул мэр.

Начальник КГВА Сергей Попко отметил, что из-за ракетного удара по Киеву обломки упали в Соломенском районе.

Важно

Бомбардировщики Ту-95 запустили ракеты по Украине: в одном из регионов было громко

"Оперативные службы следуют на место. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", — пояснил он.

Позже Кличко сообщил, что обломки ракет упали в Днепровском, Соломенском районах.

"Есть вызов служб в Голосеевский район. Бригады экстренных служб направляются на места", — рассказал он.

Кроме этого, взрыв прогремел в Шевченковском районе.

Как сообщают местные Telegram-каналы, в Соломенском районе виден столб дыма.

Столб дыма после взрыва в Киеве

Напомним, ночью 8 июля ВС РФ атаковали Украину. По словам командующего Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука, враг применил ракеты воздушного и наземного базирования. Украинская ПВО уничтожила три крылатые ракеты типа Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

6 июля заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве восстановили две трети собственных генерирующих мощностей после российских ракетных обстрелов. Он отметил, что энергообъекты столицы подверглись более десятка обстрелов, поэтому из строя было выведено более половины генерирующих мощностей.