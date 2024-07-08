У Києві пролунали вибухи: до Солом'янського району прямують медики (фото)

Падіння уламків ворожої ракети зафіксоване в Соломʼянському районі. Повітряна тривога продовжує тривати в столиці.

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Вранці 8 липня Збройні сили Російської Федерації атакували мирні міста України. Вибухи пролунали в Києві, Фокус розповідає, що про це відомо.

О 10:25 мер Києва Віталій Кличко повідомив про те, що в передмісті столиці працює протиповітряна оборона.

"У передмісті Києва працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях!" — сказав Віталій Кличко.

Вже о 10:31 він зауважив, що в столиці пролунали вибухи. Також у Соломʼянський район був зафіксований виклик медиків.

"Виклик медиків у Соломʼянський район. Бригада прямує", — наголосив мер.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що через ракетний удар по Києву уламки впали в Соломʼянському районі.

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"Оперативні служби слідують на місце. Інформація щодо руйнувань та потерпілих уточнюється", — пояснив він.

Пізніше Кличко повідомив, що уламки ракет впали в Дніпровському, Соломʼянському районах.

"Є виклик служб в Голосіївський район. Бригади екстрених служб прямують на місця", — розповів він.

Крім цього, вибух пролунав у Шевченківському районі.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, у Солом'янському районі видно стовп диму.

Стовп диму після вибуху в Києві

Нагадаємо, вночі 8 липня ЗС РФ атакували Україну. За словами командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Миколи Олещука, ворог застосував ракети повітряного та наземного базування. Українська ППО знищила три крилаті ракети типу Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

6 липня заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в Києві відновили дві третини власних генеруючих потужностей після російських ракетних обстрілів. Він наголосив, що енергообʼєкти столиці зазнали більше десятка обстрілів, тому з ладу було виведено понад половину генеруючих потужностей.