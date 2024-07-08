Нічний обстріл України: сили ППО відпрацювали по крилатих ракетах Х-101, — Олещук

Польща підіймала авіацію через активність російських бомбардувальників. Окрім крилатих ракет ЗС РФ атакували Україну й ракетами типу "Іскандер-М".

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Вночі на 8 липня ЗС РФ запустили з літаків ракети по Україні. Командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив результати роботи ППО.

За даними командування, вночі російські окупанти атакували Україну ракетами повітряного та наземного базування. Чотири ракети типу Х-101 були запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95МС в районі Саратовської області РФ. Ще дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" були запущені з Курської області РФ й тимчасово окупованого Криму.

Силам ППО вдалося збити три крилаті ракети Х-101 у Житомирській та Черкаській областях.

У Збройних силах Польщі заявили, що підіймали літаки через нічну "інтенсивну діяльність дальньої авіації РФ", пов’язану з завданням ударів в тому числі по об’єктах на заході України. У командуванні наголосили, що востаннє таке фіксували вночі на 22 червня.

Нагадаємо, речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що Росія зробила з українськими кораблями, захопленими під час окупації Криму. З його слів, "з деякими кораблями взагалі відбуваються фантастичні речі".

В ISW повідомили, що нові технологічні інновації ЗСУ допоможуть зберегти ракети для ППО, при цьому полюючи на ворожі розвідувальні БПЛА. Аналітики підкреслили, що тривають "технологічні перегони наступ-оборона".