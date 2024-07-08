Захисники вигадали, як зменшити тиск на ППО і полювати на розвідувальні БПЛА, — ISW

Аналітики розповіли, що на двох напрямах фіксували бої між дронами у повітрі. Передбачається, що такі технологічні інновації допоможуть зберігати дорогі ракети-перехоплювачі для важливіших цілей ЗС РФ.

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Українські оператори БПЛА навчились блокувати ворожі безпілотники великої дальності у повітрі. Це може допомогти послабити тиск на засоби ППО малої та середньої дальності. Деталями у звіті за 7 липня поділились в американському Інституті вивчення війни (ISW).

1 червня були опубліковані кадри, на яких захисники за допомогою FPV-дронів уражають тактичний розвідувальний БПЛА Zala та розвідувальний безпілотник середнього радіуса дії "Орлан-10". Бій безпілотників у повітрі відбувався в районі селища Велика Новосілка у Донецькій області.

Окрім того, 29 червня з’явились кадри, на яких український безпілотник перехоплює "Ланцет". Ворожий дрон рухався на Харківському напрямі.

Аналітики підкреслили, що ще не спостерігали таких технологічних інновацій з боку ЗС РФ. Зазначається, що Росія використала ситуація з обмеженими засобами ППО, і її розвідувальні БПЛА стали вільно почуватись у глибоких тилах. Це дозволило ворогу вдосконалити розвідувально-вогневі та розвідувально-ударні комплекси.

Однак, на думку експерті, ураження дешевими й доступними дронами дорожчих російських розвідувальних БПЛА може погіршити згадані комплекси. Окрім того, це дозволить України заощадити дорогі й дефіцитні ракети для ППО, які будуть використані для дорожчих й важливіших повітряних цілей.

"Російські та українські збройні сили зараз беруть участь у технологічних перегонах наступ-оборона, і здатність України впроваджувати масштабні технологічні інновації, випереджаючи російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати поточні переваги Росії у військовій частині", — підкреслили в ISW.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що ЗС РФ просунулись у Харківській та Донецькій областях. Російські окупанти мали успіхи на трьох напрямах.

Вночі на 8 липня російські бомбардувальники Ту-95 запустили ракети по Україні. У двох областях фіксували роботу ППО по розвідувальних безпілотниках, ще в одному регіоні лунали вибухи після пуску ракет.