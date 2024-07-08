Ночной обстрел Украины: силы ПВО отработали по крылатым ракетам Х-101, — Олещук

Польша поднимала авиацию из-за активности российских бомбардировщиков. Кроме крылатых ракет ВС РФ атаковали Украину и ракетами типа "Искандер-М".

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Ночью на 8 июля ВС РФ запустили с самолетов ракеты по Украине. Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил результаты работы ПВО.

По данным командования, ночью российские оккупанты атаковали Украину ракетами воздушного и наземного базирования. Четыре ракеты типа Х-101 были запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95МС в районе Саратовской области РФ. Еще две баллистические ракеты типа "Искандер-М" были запущены из Курской области РФ и временно оккупированного Крыма.

Силам ПВО удалось сбить три крылатые ракеты Х-101 в Житомирской и Черкасской областях.

В Вооруженных силах Польши заявили, что поднимали самолеты из-за ночной "интенсивной деятельности дальней авиации РФ", связанной с нанесением ударов в том числе по объектам на западе Украины. В командовании отметили, что последний раз такое фиксировали ночью на 22 июня.

Напомним, спикер ВМС Дмитрий Плетенчук рассказал, что Россия сделала с украинскими кораблями, захваченными во время оккупации Крыма. По его словам, "с некоторыми кораблями вообще происходят фантастические вещи".

В ISW сообщили, что новые технологические инновации ВСУ помогут сохранить ракеты для ПВО, при этом охотясь на вражеские разведывательные БПЛА. Аналитики подчеркнули, что продолжается "технологическая гонка наступление-оборона".