"Фантастичні речі": у ВМС розказали, що зробила Росія із захопленими в Криму кораблями

Зі слів речника ВМС Дмитра Плетенчука, російські окупанти протягом 9 років грабували "Костянтин Ольшанський", а потім зрештою вирішили перейменувати й представити його як відновлення ВДК "Мінськ".

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Під час незаконної анексії Криму у 2014 році Росія захопила всі українські кораблі та розграбувала їх. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю "Суспільне Крим".

"Вони їх розграбовували, наскільки це було можливо, тому що у них періодично можна побачити кораблі схожих проєктів. А навіть якщо кораблі не схожих проєктів — за часів радянщини там багато було компонентів, які були унітарними. Ті самі системи озброєння, їх можна було переносити, і багато іншого", — розказав Плетенчук.

Він додав, що деякі кораблі використовували як мішені для стрільб, інші порізали, а "з деякими кораблями взагалі відбуваються фантастичні речі". Зокрема речник ВМС ЗСУ згадав про великий десантний корабель (ВДК) "Костянтин Ольшанський". Каже, окупанти протягом дев'яти років виносили з нього усе, що могли, але пізніше зрозуміли, що відновити його буде легше, ніж ВДК "Мінськ" такого ж проєкту. Вони неформально перейменували "Ольшанський" на "Мінськом" і "продати" це своїй внутрішній аудиторії як відновлення ВДК "Мінськ".

"Але не так сталося, як гадалося — його було пошкоджено під час спроби розпочати ходові випробування після ремонту", — зазначив Плетенчук.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що Сили оборони України атакували великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський". Для цього була застосована модернізована протикорабельна крилата ракета Р-360 "Нептун".

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що плани на ураження корабля українське командування виношувало давно, адже не можна було дати ворогу шансу, аби "Ольшанський" працював на росіян.