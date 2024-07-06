Київ відновив дві третини генеруючих потужностей після російських обстрілів, — КМДА

Столиця провела колосальну роботу. При цьому, підкреслили у міській адміністрації, застосовуються найсучасніші європейські технології та обладнання.

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Після ворожих ракетних обстрілів Київ відновив дві третини власних генеруючих потужностей. Про це, як інформують у міській держадміністрації, заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

За його словами, у процесі відновлення енергооб’єктів застосовуються найсучасніші європейські технології, тривають поставки необхідного обладнання.

Пантелеєв зазначив, що столичні енергооб’єкти зазнали більше десятка обстрілів, внаслідок чого було виведено з ладу більше половини генеруючих потужностей.

"Проведено колосальну роботу і зараз дві третини – відновлено. Важливо те, що застосовуються найсучасніші європейські технології і обладнання. В результаті, енергетичні об’єкти міста, що будувались, переважно, в радянський період, отримують модернізацію і стають набагато ефективнішими", – зазначив посадовець.

Він також повідомив, що міська влада планує децентралізувати систему виробництва електроенергії і тепла, побудувавши ТЕЦ малої і середньої потужності. Крім того, Київ розвиває кластер автономності об’єктів в умовах можливої відсутності електроенергії, без чого якісна підготовка до зими неможлива.

Всі лікарні міста, повідомив він, оснащені генераторами, а понад сто котелень системи централізованого опалення мають генератори. Збільшується й кількість мобільних пересувних котелень. Також 175 бюветів можуть бути оперативно підключені до джерел автономного живлення.

Посадовець додав, що у Києві налічується близько 11 тисяч багатоповерхівок, з яких значна частина має інженерне обладнання, яке залежить від електроенергії.

Станом на сьогодні, резюмував він, вже понад 1000 будинкових громад взяли участь у спеціалізованих програмах енергоефективності.

Нагадаємо, що другий рік поспіль Київ потрапив до десятки найгірших міст для життя.