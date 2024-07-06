Киев восстановил две трети генерирующих мощностей после российских обстрелов, — КГГА

Столица провела колоссальную работу. При этом, подчеркнули в городской администрации, применяются самые современные европейские технологии и оборудование.

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После вражеских ракетных обстрелов Киев восстановил две трети собственных генерирующих мощностей. Об этом, как информируют в городской госадминистрации, заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, в процессе восстановления энергообъектов применяются самые современные европейские технологии, продолжаются поставки необходимого оборудования.

Пантелеев отметил, что столичные энергообъекты подверглись более десятку обстрелов, в результате чего было выведено из строя более половины генерирующих мощностей.

"Проведена колоссальная работа и сейчас две трети — восстановлено. Важно то, что применяются самые современные европейские технологии и оборудование. В результате, энергетические объекты города, которые строились, преимущественно, в советский период, получают модернизацию и становятся гораздо более эффективными", — отметил чиновник.

Он также сообщил, что городские власти планируют децентрализовать систему производства электроэнергии и тепла, построив ТЭЦ малой и средней мощности. Кроме того, Киев развивает кластер автономности объектов в условиях возможного отсутствия электроэнергии, без чего качественная подготовка к зиме невозможна.

Все больницы города, сообщил он, оснащены генераторами, а более ста котельных системы централизованного отопления имеют генераторы. Увеличивается и количество мобильных передвижных котельных. Также 175 бюветов могут быть оперативно подключены к источникам автономного питания.

Чиновник добавил, что в Киеве насчитывается около 11 тысяч многоэтажек, из которых значительная часть имеет инженерное оборудование, которое зависит от электроэнергии.

На сегодня, резюмировал он, уже более 1000 домовых общин приняли участие в специализированных программах энергоэффективности.

Напомним, что второй год подряд Киев попал в десятку худших городов для жизни.