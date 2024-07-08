Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури: ЗС РФ атакували Сумську область ракетою (карта)

За даними Оперативного командування "Північ", за останню добу в трьох прикордонних регіонах пролунало щонайменше 95 вибухів. Один із них призвів до наслідків на критичному об'єкті.

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За останню добу російські окупанти неодноразово обстріляли мирні міста України. У результаті в Сумській області було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Північ" у соціальній мережі Facebook.

Противник не припиняє тероризувати українців і цього разу постраждали прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом за добу командування зафіксувало 35 обстрілів і 95 вибухів із різного озброєння.

У Сумській області без наслідків не обійшлося і в одному з населених пунктів після ракетного удару виявився пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури.

"Стецьківка — 1 вибух, імовірно ракетний удар. Унаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури", — йдеться в повідомленні.

ЗС РФ атакували ракетою об'єкт критичної інфраструктури в Сумській області Фото: Google Maps

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх жодним чином не коментував інциденту на момент публікації матеріалу, а ось голова міської військової адміністрації Олексій Дрозденко написав у Telegram-каналі, що ЗС РФ уночі завдали ракетного удару по передмістю обласного центру. Про наслідки не було поінформовано.

Нагадаємо, 8 липня російські окупанти здійснили масований ракетний обстріл України, внаслідок чого в низці регіонів пролунали вибухи. Найгучніше було в Дніпрі та Києві, що призвело до певних наслідків.