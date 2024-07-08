Утренний массированный обстрел Украины: в Покровске есть погибшие, — ОВА (фото)

Руководитель администрации Вадим Филашкин заявил, что Покровская громада стала одной из жертв ракетной атаки ВС РФ. В результате попадания по предприятию погибли люди.

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Утром 8 июля российские оккупанты атаковали Украину ракетами. Председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал о последствиях удара в регионе.

"Покровская община стала одной из жертв массированной ракетной атаки, которую россияне осуществили сегодня утром по всей стране", — отметил он.

Фото с места событий Фото: Вадим Филашкин / Telegram

По данным ОВА, вражеская ракета попала в предприятие в Покровске. На его территории погибли по меньшей мере трое мужчин.

"Под огнем оказались и другие громады Донетчины — информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала", — добавил Филашкин.

Фото с места событий Фото: Вадим Филашкин / Telegram

В соцсетях передавали, что в Покровской громаде раздавались взрывы в 9:40.

Напомним, утром 8 июля ВС РФ атаковали города Украины, в Киеве прогремела серия взрывов. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе ПВО и передал, что в Соломенский район вызвали медиков. В КГГА уточнили, что там упали обломки.

Впоследствии стало известно, что вражеские "Кинжалы" наделали вреда в трех районах Киева. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал кадры с пораженной детской больницей "Охматдет". Он сообщил, что в целом Россия запустила в общей сложности 40 ракет различных типов, и под ударом оказались пять украинских городов — Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск.