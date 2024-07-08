Ранковий масований обстріл України: у Покровську є загиблі, — ОВА (фото)

Керівник адміністрації Вадим Філашкін заявив, що Покровська громада стала однією з жертв ракетної атаки ЗС РФ. Внаслідок влучання по підприємству загинули люди.

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Зранку 8 липня російські окупанти атакували Україну ракетами. Голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів про наслідки удару у регіоні.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні", — зазначив він.

Фото з місця подій Фото: Вадим Філашкін / Telegram

За даними ОВА, ворожа ракета влучила у підприємство в Покровську. На його території загинули щонайменше троє чоловіків.

"Під вогнем опинилися й інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила", — додав Філашкін.

Фото з місця подій Фото: Вадим Філашкін / Telegram

У соцмережах передавали, що у Покровській громаді лунали вибухи о 9:40.

Нагадаємо, вранці 8 липня ЗС РФ атакували міста України, у Києві прогриміла серія вибухів. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу ППО та передав, що в Солом’янський район викликали медиків. У КМВА уточнили, що там упали уламки.

Згодом стало відомо, що ворожі "Кинджали" наробили шкоди у трьох районах Києва. Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри з ураженою дитячою лікарнею "Охматдит". Він повідомив, що загалом Росія запустила загалом 40 ракет різних типів, і під ударом опинились п'ять українських міст — Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ.