"Кинжал", "Калибры", "Циркон" и баллистика: ВС РФ выпустили по Украине 38 ракет, — ПС

По словам командующего Воздушных Сил генерал-лейтенанта Николая Олещука, украинской ПВО не удалось перехватить "Искандер-М", "Циркон" и по две крылатые ракеты Х-101, "Калибр" и Х-22.

Related video

Силы противовоздушной обороны Украины сбили 30 из 38 ракет различных типов, которыми Вооруженные силы Российской Федерации атаковали Украину в понедельник утром, 8 июля. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что около 10 часов утра Россия нанесла комбинированный ракетный удар по Украине с использованием ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Всего, по предварительным данным, россияне выпустили 38 воздушных целей:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

4 баллистические ракеты "Искандер-М";

1 крылатую ракету 3М22 "Циркон";

13 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

2 крылатые ракеты Х-22;

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Противовоздушная оборона уничтожила 30 российских ракет:

1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

3 баллистические ракеты "Искандер-М";

11 крылатых ракет Х-101;

12 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Фото: Воздушные силы ВСУ

"Мир должен жестко отреагировать на это преступление. И дискуссий о том можно ли наносить удары по военным объектам на территории России вообще не должно быть. Отомстим за каждого украинца", — добавил Олещук.

Массированный ракетный удар 8 июля: что известно

Напомним, 8 июля ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине. По состоянию на 15:00 известно о повреждении более полусотни гражданских объектов, среди них жилые дома, бизнес-центр и два медучреждения, сообщили в ГСЧС.

Погибло 28 человек: 11 — в Днепропетровской области и 17 — в Киеве.

Ранены 112 человек: 62 — на Днепропетровщине, 48 — в столице и еще 2 — в Киевской области.

Одна из российских ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. На месте трагедии продолжается разбор завалов. Сейчас известно о двух погибших. Оба — взрослые. В частности, одна врач.

Министерство обороны РФ сообщило, что заявления Украины об ударах ВС РФ по гражданским объектам якобы "не соответствуют действительности". Россияне утверждают, что удары являются местью за атаки Украины на энергетические объекты на территории РФ.