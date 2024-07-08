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"Кинджал", "Калібри", "Циркон" і балістика: ЗС РФ випустили по Україні 38 ракет, — ПС

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Фото: Ігор Клименко/Telegram | Наслідки російського ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві

Зі слів командувача Повітряних Сил генерал-лейтенанта Миколи Олещука, українській ППО не вдалось перехопити "Іскандер-М", "Циркон" і по дві крилаті ракети Х-101, "Калібр" та Х-22.

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Сили протиповітряної оборони України збили 30 із 38 ракет різних типів, якими Збройні сили Російської Федерації атакували Україну у понеділок вранці, 8 липня. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що приблизно о 10-й годині ранку Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні із використанням ракет повітряного, морського та наземного базування.

Всього, за попередніми даними, росіяни випустили 38 повітряних цілей:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 4 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 1 крилату ракету 3М22 "Циркон";
  • 13 крилатих ракет Х-101;
  • 14 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 крилаті ракети Х-22;
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.

Протиповітряна оборона знищила 30 російських ракет:

  • 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
  • 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
  • 11 крилатих ракет Х-101;
  • 12 крилатих ракет "Калібр";
  • 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69.
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Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Світ має жорстко відреагувати на цей злочин. І дискусій про те, чи можна завдавати ударів по військових об’єктах на території росії взагалі не повинно бути. Помстимося за кожного українця", — додав Олещук.

Масований ракетний удар 8 липня: що відомо

Нагадаємо, 8 липня ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Станом на 15:00 відомо про пошкодження понад пів сотні цивільних об'єктів, серед них житлові будинки, бізнес-центр та два медзаклади, повідомили в ДСНС.

Загинуло 28 осіб: 11 — на Дніпропетровщині та 17 — у Києві.

Поранено 112 людей: 62 — на Дніпропетровщині, 48 — у столиці та ще 2 — у Київській області.

Одна з російських ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" у Києві. На місці трагедії триває розбір завалів. Наразі відомо про двох загиблих. Обоє — дорослі. Зокрема, одна лікарка.

Міністерство оборони РФ повідомило, що заяви України про удари ЗС РФ по цивільних об'єктах нібито "не відповідають дійсності". Росіяни стверджують, що удари є помстою за атаки України на енергетичні об'єкти на території РФ.