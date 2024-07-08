Ранковий обстріл ЗС РФ: стала відома кількість загиблих і поранених по всій Україні (відео)

В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв атаки у Києві зросла. Голова МВС Ігор Клименко підкреслив, що Росія обрала для обстрілу по мирних містах годину-пік.

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Зранку 8 липня ЗС РФ здійснили ракетний обстріл України. У кількох містах прогриміли вибухи. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про наслідки масованої атаки.

"Сьогоднішній ранок вчергове довів, що Росія — країна терористів та вир*дків. Десятки ракет по містах у годину-пік. Удар по найбільшій дитячій лікарні країни", — підкреслив він.

Станом на 12:07 відомо про 7 загиблих та 25 постраждалих внаслідок обстрілу Києва. Також під ударом були Дніпро, Кривий Ріг і Донецька область. Загалом внаслідок ранкової атаки в України загинули приблизно 20 осіб, ще приблизно 50 осіб отримали поранення.

Голова МВС підкреслив, що рятувальники, поліціянти, кінологи, вибухотехніки та психологи працюватимуть безперервно, поки пошуково-рятувальні роботи не будуть завершені. Правоохоронці облаштовують пункти психологічної допомоги та фіксують ворожі злочини.

"Сьогодні країна відчула не страх, а ще більше люті та ненависті. За терор проти цивільних та дітей відповідь буде", — запевнив Клименко.

Обстріл Києва: нові деталі

В Офісі генпрокурора повідомили, що кількість жертв у Києві зросла до 9 осіб. Рятувальні роботи тривають у 8 районах — Подільському, Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що пацієнтів "Охматдиту", куди прилетіла російська ракета, евакуюють в комунальні лікарні міста.

Також він проінформував, що у столиці є влучання у житловий будинок в Шевченківському районі.

"Пошкоджені підʼїзди. Один зруйнований. Відбувається евакуація мешканців", — зазначив Кличко.

За даними ДСНС, у Шевченківському районі спалахнула пожежа на площі 1500 квадратних метрів, її вдалося ліквідувати об 11:55. Відомо про 5 загиблих та 4 постраждалих.

Нагадаємо, голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що внаслідок масованого обстрілу у Кривому Розі загинули 10 осіб. Також відомо про 31 пораненого, 10 з яких перебувають у важкому стані.

У Донецькій ОВА передали, що у Покровську ракета влучила в підприємство. Внаслідок удару загинули троє осіб.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ЗС РФ запустили по Україні понад 40 ракет різних типів.