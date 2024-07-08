Утренний обстрел ВС РФ: стало известно количество погибших и раненых по всей Украине (видео)

В Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв атаки в Киеве возросло. Глава МВД Игорь Клименко подчеркнул, что Россия выбрала для обстрела по мирным городам час-пик.

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Утром 8 июля ВС РФ осуществили ракетный обстрел Украины. В нескольких городах прогремели взрывы. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о последствиях массированной атаки.

"Сегодняшнее утро в очередной раз доказало, что Россия — страна террористов и ур*дов. Десятки ракет по городам в час-пик. Удар по крупнейшей детской больнице страны", — подчеркнул он.

По состоянию на 12:07 известно о 7 погибших и 25 пострадавших в результате обстрела Киева. Также под ударом были Днепр, Кривой Рог и Донецкая область. Всего в результате утренней атаки в Украине погибли около 20 человек, еще около 50 человек получили ранения.

Глава МВД подчеркнул, что спасатели, полицейские, кинологи, взрывотехники и психологи будут работать непрерывно, пока поисково-спасательные работы не будут завершены. Правоохранители обустраивают пункты психологической помощи и фиксируют вражеские преступления.

"Сегодня страна почувствовала не страх, а еще больше ярости и ненависти. За террор против гражданских и детей ответ будет", — заверил Клименко.

Обстрел Киева: новые детали

В Офисе генпрокурора сообщили, что количество жертв в Киеве возросло до 9 человек. Спасательные работы продолжаются в 8 районах — Подольском, Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пациентов "Охматдета", куда прилетела российская ракета, эвакуируют в коммунальные больницы города.

Также он проинформировал, что в столице есть попадание в жилой дом в Шевченковском районе.

"Повреждены подъезды. Один разрушен. Происходит эвакуация жильцов", — отметил Кличко.

По данным ГСЧС, в Шевченковском районе вспыхнул пожар на площади 1500 квадратных метров, его удалось ликвидировать в 11:55. Известно о 5 погибших и 4 пострадавших.

Напомним, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в результате массированного обстрела в Кривом Роге погибли 10 человек. Также известно о 31 раненом, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии.

В Донецкой ОВА передали, что в Покровске ракета попала в предприятие. В результате удара погибли три человека.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ВС РФ запустили по Украине более 40 ракет различных типов.