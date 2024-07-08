ВС РФ атаковали "Охматдет" в Киеве ракетой Х-101: подробности от СБУ (фото)

По данным следствия, на месте трагедии были найдены осколки вооружения, которым оккупанты атаковали территорию больницы. Глава СБУ Василий Малюк пообещал, что враг обязательно почувствует возмездие.

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8 июля российские оккупанты массированно атаковали Киев, в результате чего было частично разрушено здание детской больницы "Охматдет". В Службе безопасности Украины рассказали, чем именно россияне ударили по учреждению.

По данным следствия, ВС РФ атаковали "Охматдет" ракетой Х-101. В СБУ уже квалифицировали этот российский террор как военное преступление. Также было открыто уголовное производство.

На месте трагедии нашли соответствующие доказательства того, что противник нанес урон больнице именно этим видом вооружения. На территории детской больницы были обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером, а также часть руля этой ракеты.

"Служба безопасности сделает все возможное, чтобы враг почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление, в том числе и за сегодняшний удар по Украине. Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — заявил глава СБУ Василий Малюк.

По состоянию на 13:50 известно, что двое сотрудников детской больницы погибли. Также еще семеро граждан получили ранения и среди них как минимум двое детей.

В рамках уголовного производства, начатого Службой безопасности ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством), продолжается расследование.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале также подтвердил, что обе жертвы российского обстрела "Охматдета" — взрослые и среди них один врач.

При этом общее количество пострадавших, по его информации, уже 16 человек. 15 из них госпитализировали, включая семерых пострадавших детей.

Желающие помочь "Охматдету" могут сделать это по официальным реквизитам по ссылке.

Напомним, 8 июля сообщалось, что ВС РФ после "Охматдета" атаковали медицинский центр в Киеве. По данным спасателей, речь идет про здание медицинского центра в Днепровском районе столицы. В результате погибли 4 человека, а еще несколько получили травмы.