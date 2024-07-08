ЗС РФ атакували "Охматдит" у Києві ракетою Х-101: подробиці від СБУ (фото)

За даними слідства, на місці трагедії було знайдено осколки озброєння, яким окупанти атакували територію лікарні. Голова СБУ Василь Малюк пообіцяв, що ворог обов'язково відчує відплату.

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8 липня російські окупанти масовано атакували Київ, унаслідок чого було частково зруйновано будівлю дитячої лікарні "Охматдит". У Службі безпеки України розповіли, чим саме росіяни вдарили по установі.

За даними слідства, ЗС РФ атакували "Охматдит" ракетою Х-101. У СБУ вже кваліфікували цей російський терор як воєнний злочин. Також було відкрито кримінальне провадження.

На місці трагедії знайшли відповідні докази того, що противник завдав шкоди лікарні саме цим видом озброєння. На території дитячої лікарні були уламки корпусу задньої частини ракети Х-101 із серійним номером, а також частина керма цієї ракети.

"Служба безпеки зробить усе можливе, щоб ворог відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин, зокрема й за сьогоднішній удар по Україні. Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — заявив голова СБУ Василь Малюк.

Станом на 13:50 відомо, що двоє співробітників дитячої лікарні загинули. Також ще семеро громадян дістали поранення і серед них щонайменше двоє дітей.

У межах кримінального провадження, розпочатого Службою безпеки за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством), триває розслідування.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі також підтвердив, що обидві жертви російського обстрілу "Охматдиту" — дорослі і серед них одна лікарка.

Водночас загальна кількість постраждалих, за його інформацією, вже 16 осіб. 15 із них госпіталізували, включно із сімома постраждалими дітьми.

Охочі допомогти "Охматдиту" можуть зробити це за офіційними реквізитами за посиланням.

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що ЗС РФ після "Охматдиту" атакували медичний центр у Києві. За даними рятувальників, йдеться про будівлю медичного центру в Дніпровському районі столиці. Унаслідок цього загинули 4 людини, а ще кілька дістали травми.