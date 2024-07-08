ВС РФ после "Охматдета" атаковали медицинский центр в Киеве: есть погибшие (фото)

По данным спасателей, речь идет про здание медицинского центра в Днепровском районе столицы. В результате погибли 4 человека, а еще несколько получили травмы.

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8 июля российские оккупанты несколько раз за день атаковали Киев при помощи различного вооружения. Во время повторного обстрела пострадало здание медицинского центра. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным спасателей, во время повторного обстрела столицы осколки вражеского вооружения упали в Днепровском районе Киева. В результате частично было разрушено здание медицинского центра.

"Известно о 4 погибших и 3 травмированных. Информация уточняется. На месте работают спасатели", — говорится в сообщении.

В Киевской городской военной администрации также подтвердили, что многоэтажное здание медицинского учреждения было повреждено. Сейчас на месте продолжается разбор завалов и поиск людей.

"Снова удар россиян по медицинскому центру во время повторного обстрела Киева", — добавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Чем именно россияне атаковали столицу повторно — на момент публикации материала не сообщалось.

Перед этим россияне утром атаковали еще одно медицинское учреждение — детскую больницу "Охматдет". По словам президента Владимира Зеленского, после вражеской атаки под завалами остаются люди, точное количество раненых и погибших неизвестно. Сейчас завалы помогают разбирать все, в частности, врачи и обычные люди.

"Детская больница "Охматдет" в Киеве. Одна из важнейших не только в Украине, но и в Европе исключительно детская больница. "Охматдет" спас и вернул здоровье тысячам детей", — заявил Владимир Зеленский.

Напомним, 8 июля сообщалось, что в Киеве разрушены или повреждены три трансформаторные подстанции, о чем заявили в ДТЭК. Часть столицы из-за этого может быть обесточена. Энергетики делают все возможное, чтобы запитать дома по резервным источникам.